Commerzbank holt auf

Die Aktie der Commerzbank befindet sich in einer Seitwärtsrange mit Anzeichen einer Bodenbildung. Die Corona-Forschung läuft auf Hochtouren und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf eine Verkürzung der Virus-bedingten Einschränkungen der globalen Wirtschaft. Vor allem die Bankaktien wie die der Commerzbank wurden durch diese Einschränkungen hart getroffen und haben überproportionales Erholungspotential.

Die europäischen Banken gehören zu den großen Verlierern des shut downs. Während sich sogar Luftfahrtaktien wie Boeing von den Tiefs einigermaßen erholen konnten, stagnieren die Bankpapiere auf niedrigem Niveau. Auch der Aktienkurs der Commerzbank musste 55 % im sell off abgeben. Darüber hinaus verunsichert der Finanzvorstand der Deutschen Bank von Moltke die Marktteilnehmer mit der Aussage, dass es für eine Abschätzung der shut down Kosten auf das Jahresergebnis viel zu früh sei. Umgekehrt wären es auch die Bankaktien, die im Falle eines Durchbruches in der Corona-Forschung ordentlich aufwerten würden. Nachdem die halbe Welt an verschiedensten Lösungen forscht, besteht die Wahrscheinlichkeit auf eine vorzeitige Entschärfung der Krise und auf beträchtliches Potential nach oben.

.

Zum Chart

.

Der sell off fiel bei der Commerzbank-Aktie mit 55 % vergleichsweise stark aus und kam erst bei der magic number von 3 Euro zum stehen. In weiterer Folge wurde diese Marke etliche Male getestet, konnte aber nicht nachhaltig unterschritten werden. Die letzten Handelstage hat sich der Kurs um knappe 20% vom dieser Unterstützung bis auf 3,60 Euro emporgearbeitet. Kurzfristig besteht Potential bis zum Retracement von 3,90 Euro, bei entsprechenden Momentum könnte aber auch die Lücke bei 4,30 Euro geschlossen werden. Ungehebelt entspricht dies einem Potential von 17 %. Die Unterstützung bei 3 Euro sollte auch bei einem neuerlichen Rückschlag halten, nachdem sie auch in der dunkelsten Stunde am 16. März gehalten hat.

Commerzbank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 3,90 // 4,46 Euro Unterstützungen: 3,00 Euro

Fazit

Die Aktie der Commerzbank hat an der Marke von 3 Euro einen Boden gebildet und kann bei positiven Signalen der Wirtschaft überproportional hinzugewinnen.

.

Der Mini Future Long (WKN JP6NTQ) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 2,6 von einem steigenden Kurs der Commerzbank-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 1,17 Euro (32,4 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 2,80 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,48 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 4,80 Euro liegen (2,48 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,5 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP6NTQ

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,33- 1,39 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 2,32 Euro

Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 2,44 Euro

akt. Kurs Basiswert: 3,61 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,48 Euro Hebel: 2,6

Kurschance: + 92 Prozent Quelle: JP Morgan

