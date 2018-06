Commerzbank: Der große Verlierer

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank findet keinen Halt und hat in diesem Jahrinzwischen mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Wichtigeeuropäische Trends laufen aktuell gegen die Branche, und der DAX-Titelist besonders betroffen. Dass der erneute Schwächeanfall derCommerzbank-Aktie kein Sonderfall ist, sieht man an dem europäischenBranchenindex. Auch der EuroStoxx Banks Index hat seit Ende Januar einensteilen kurzfristigen Abwärtstrend ausgebildet und in diesem Jahrebenfalls satte 14 Prozent verloren.Ein Grund dürfte die politische Erosion in Europa sein. In der Eurozonehaben die Gegner der bisherigen Europolitik kontinuierlich Zulauf,zuletzt konnten die Populisten in Italien die Regierung übernehmen. DasLänderrisiko steigt damit deutlich, was sich – vor dem Hintergrundauslaufender Anleihenkäufe durch die EZB – u.a. in deutlich höherenMarktzinsen für den italienischen Staat niedergeschlagen hat.Infolgedessen keimen neue Sorgen vor einer Eurokrise auf, die die Bankenbesonders treffen würde. Zumal die Chance auf bessere Rahmenbedingungenim Kerngeschäft mal wieder vertagt wurde.Eine erste Anhebung des Leitzinses hat die EZB kürzlich frühestens fürMitte nächsten Jahres in Aussicht gestellt – eine Enttäuschung für denSektor. Die Commerzbank gilt als besonders zinssensitiv, so dass dieAktie stark gelitten hat. Und Kepler Cheuvreux hat auf den EZB-Ausblickdirekt reagiert, das Kursziel noch einmal von 10 auf 8,50 Euro gesenktund das Urteil auf „Reduzieren“ belassen. Am Horizont zeichnet sie sichdennoch ab, die Zinswende in Europa – falls dieses Szenario nicht durcheine neue Krise verhindert wird. HSBC rechnet jedenfalls optimistischund sieht bei der Commerzbank bis 2020 eine deutliche Besserung.Daher wurde die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ hochgestuft und das Kurszielvon 11 auf 13 Euro angehoben. Diese langfristigen Perspektiven könntennach dem drastischen Kursverfall der letzten Monate durchaus mal wiederin den Blickpunkt des Markets geraten. Im Moment dominieren aber nochdie kurzfristigen Belastungsfaktoren. Allenfalls Schnäppchenjägern, dieauf eine kräftige Gegenbewegung setzen wollen, bietet sich derzeit einesehr spekulative Chance. Für mehr fehlt zunächst einmal ein Trendbruchund ein Boden.