Commerzbank mit doppeltem Rückenwind

Die Commerzbank war in den ersten drei Monaten eine der Überflieger im DAX. Seit Ende März nahmen die Investoren Gewinne mit – nun erhält die Aktie gleich doppelten Rückenwind. Zunächst von Donald Trump, der seine Deregulierungsabsichten bekräftige. Zudem äußern sich die Analysten positiv zur Aktie. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Commerzbank mit “Buy” und einem Kursziel von 10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Wir raten für die Aktie zu Seitwärtsprodukten wie dem Discount-Calloder das Discount-Zertifikat. In unseremhaben wir zuletzt wieder kleine Trades unternommen. Mehr dazu um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde –

Die Begründung des Analysten: Deutsche Kreditinstitute dürften angesichts ihrer neuen strategischen Ziele insgesamt stärker werden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Unter Chance-Risiko-Aspekten seien die Papiere hiesiger Banken derzeit sehr attraktiv. Die Commerzbank ist sein “Top Pick”.

Aus den USA kam zuletzt nicht nur Rückenwind. Hier lohnt sich in Bezug auf die Banken immer der Blick auf die Zinsen. Daniel war am Mittwoch beim Zins-Ausblick der UBS. Man äußerte, dass man das zyklische Hoch beim Wachstum in Europa möglicherweise schon in Q1 2017 gesehen haben könnte. Zudem erwartet man eine geldpolitische Normalisierung in der Eurozone, möglicherweise schon ab Januar 2018. Wir werden um 18.00 Uhr darauf eingehen. Einschalten lohnt sich also. Nun zur DAX-Chartanalyse…

Unsere Chartanalyse:

Es ist ein Stärkesignal, dass Anleger am Allzeithoch vorläufig nur in geringem Ausmaß Profite realisieren. Dennoch bleibt das kurzfristige Kurspotenzial für den Deutschen Aktienindex zunächst sehr überschaubar, da er bereits zu lange zu schnell gestiegen ist und dadurch statistisch gesehen heiß gelaufen ist.

Die aktuelle Korrektur war vorhersehbar, da der Markt bereits überhitzt und dann auch noch am bisherigen Allzeithoch angekommen ist. Der Abstand der Kurse zu ihrem langfristigen Durchschnittswert von 200 Börsentagen (violett) beträgt derzeit elf bis zwölf Prozent – ein Niveau, das in den Vorjahren ein zuverlässiges Warnzeichen für eine Korrektur war (senkrechte punktierte Linien). Die Frage ist nun, wie weit der DAX im Zuge der laufenden Konsolidierung zurückfallen kann. Die Erfahrungen mit der Vergangenheit zeigen, dass kleinere vergleichbare Korrekturen etwa einen Umfang von sechs bis sieben Prozent aufwiesen, wie es in der Rally-Phase von Sommer 2012 bis 2014 zu sehen war. Größere Rücksetzer, beispielsweise Anfang 2011 und 2012, können aber auch mehr als die doppelte Dimension aufweisen.

Zunächst aber zeigt sich der Markt noch stabil und hat selbst die erste schwache Haltezone im 5-Minuten-Chart bei 12.225/12.235 noch nicht unterschritten. Selbst wenn der DAX noch auf neue Rekorde steigt bevor er länger korrigiert, sind aber im Laufe der normalen Tagesschwankungen zumindest Rückschläge bis an die nächste Wendezone bei 12.085/12.160 zu erwarten, dort liegt auch der Monatsdurchschnittskurs, der immer wieder Nachkäufer anlockt (blaue Kurve). Davor ist der Markt kein Schnäppchen.

Bleibt abschließend die Frage: Wohin kann der DAX steigen, wenn er das Allzeithoch überwindet? Dann hilft der aus vergangenen Schwankungen berechnete Prognose-Korridor (grau) bei der Ermittlung von Kurszielen. Sein oberer Rand hat sich dahingehend im aktuellen Jahr bereits zwei Mal als hilfreich erwiesen und liegt derzeit bei rund 12.500 Punkten. Auch optimistischen Anlegern raten wir allerdings dazu, erst einen Rücksetzer abzuwarten, bevor sie mittels Bull-Hebelzertifikaten weiter auf steigende Kurse wetten. Besonders Mutige setzen mittels Bear-Turbos bei einem Rückschlag unter 12.225 auf weitere Verluste in Richtung der 12.100er-Marke.