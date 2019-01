Commerzbank bleibt schwach

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank mit Sitz in Frankfurt, Bundesland Hessen, bleibt schwach. Die Aktie ging am Vortag mit einem Abschlag von 0,31% bei 5,76 Euro aus dem Handel. Ein Aufwärtskorrektur wie im Gesamtmarkt gelang nicht. Am heutigen Donnerstag dürfte das Papier erneut den Rückwärtsgang einlegen.

Der schwache Gesamtmarkt und die negativen Vorgaben aus den USA dürften belasten. Es bietet sich eine Short-Position um 5,80 Euro an, der Stopp liegt bei 6,30 Euro. Das Gewinnziel ist bei 5,00 Euro zu sehen. Der Abwärtstrend ist klar intakt, eine wirkliche Erholung blieb bisher aus. Die Aktie dürfte weiter nachgeben.

Trading-Strategie:

1. Short-Position um 5,80 Euro möglich. Kursziel um 5,00 Euro. Stopp 6,30 Euro.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Commerzbank (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 5,80 // 6,00 // 6,50 // 7,00 Euro Unterstützungen: 5,50 // 5,00 Euro

Strategie für steigende Kurse WKN: DGC8JB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3,46 Euro Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 3,46 Euro akt. Kurs Basiswert: 5,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,49 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DDQ1BS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,04 - 2,05 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,78 Euro Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 7,78 Euro akt. Kurs Basiswert: 5,76 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,00 Euro Hebel: 2,79 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.