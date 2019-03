Commerzbank: Die bessere Spekulation

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Wegen der Gespräche über einen Zusammenschluss stehen die Aktien derCommerzbank und der Deutschen Bank derzeit an der Börse besonders imFokus. Doch welcher der beiden Titel eignet sich besser für eineSpekulation auf eine Fusion? Die Meinungen zu einer möglichen Ehe derDeutschen Bank mit der Commerzbank gehen weit auseinander.Befürworter sehen ein erhebliches Konsolidierungspotenzial, das aberauch mit umfangreichen Stellenstreichungen ausgeschöpft werden müsste.Eine höhere Profitabilität würde die Position des Instituts iminternationalen Wettbewerb stärken.Andererseits stößt gerade der notwendige Jobkahlschlag auf großenWiderstand, vor allem von den Gewerkschaften. Es besteht das Risiko,dass deshalb im Fall einer Fusion nur eine halbherzige Restrukturierungerfolgt. Mehrere große Investoren sollen daher nicht unbedingt überzeugtsein, zumal die Transaktion im Hinblick auf die Hauptschwäche derDeutschen Bank, die Erosion im internationalen Investmentbanking, keineHilfe bieten würde. Es steht also in den Sternen, ob es letztlich zueinem Zusammenschluss kommt. Stärker profitieren könnte von einemsolchen Schritt aber vermutlich die Aktie des Juniorpartners, derCommerzbank.Denn der deutsche Staat mit einem Anteil von mehr als 15 Prozent dürfteerpicht sein, die Verluste seines Engagements gering zu halten. Und dieAktie der Commerzbank hat derzeit das bessere Momentum. In den letztensechs Monaten ist der Gleichlauf mit dem Titel der Deutschen Bank zwarsehr ausgeprägt, aber seit dem Dezembertief hat die Aktie derCommerzbank im Rahmen eines durchaus dynamischen Aufwärtstrends denWettbewerber an der Börse um mehr als 5 Prozent outperformt. Alles inallem ist der Anteilsschein der Commerzbank für uns die bessereSpekulation auf eine Umsetzung der Fusion.