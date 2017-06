Commerzbank am besten aufgestellt

Anders als die Deutsche Bank hat sich die Commerzbank in den letzten Monaten stärker präsentiert als die europäische Konkurrenz. Die Aktie der Frankfurter legte in den vergangenen zwölf Monaten um 32 Prozent zu, während der Branchenindex Stoxx 600 Banks einen Zuwachs von 21 Prozent verzeichnete. Dementsprechend würden wir beim Direktinvestment die Deutsche Bank bevorzugen und stellen auf die Commerzbank Seitwärtsprodukte vor. Wir empfehlen den Inliner mit der WKN. Defensiveren Anlegern legen wir den Capped-Bonus PR4YAN mit 10! Prozent Abgeld ans Herz. Hier gibt es für 26 Prozent Puffer eine Bonusrendite von neun Prozent per anno.

Die US-Bank Citigroup hat die Aktie der Commerzbank von “Neutral” auf “Buy” hochgestuft und ein Kursziel von 12 Euro genannt. Das Wettbewerbsumfeld in der deutschen Bankenlandschaft verbessere sich, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie. Die börsennotierten Banken dürften davon profitieren und wieder profitabler werden. Die Commerzbank halten die Experten für am besten aufgestellt.

DAX, S&P: Statistisch schwache Woche nach dem Juni-Verfall gut überstanden

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 23.06.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

Trading-Ideen EUR/USD

