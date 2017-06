Commerzbank: Der Zinsturbo

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist gestern mit viel Schwung auf ein neuesJahreshoch gestiegen und hat damit ein technisches Kaufsignal generiert.Die Anleger setzen auf eine Verbesserung der Marktbedingungen. Banken inEuropa waren zuletzt an der Börse wieder als Wackelkandidaten gehandeltworden, was vor allem auf die Probleme der Institute in Spanien undItalien zurückzuführen war.Doch das scharfe Reglement der EU für Krisenfälle wurde am Stiefel beider Abwicklung von zwei Regionalbanken umgangen, der Staat finanziertmal wieder eine Auffanglösung. Von diesem Signal haben europäischeBankaktien profitiert, ein noch größerer Schub kam dann aber von MarioDraghi. Der EZB-Chef hat in einem Vortrag einen deutlichen Hinweisgegeben, dass die Notenbank ihren extrem offensiven Kurs nun langsamzurückfährt. Auch wenn es bis zu einer Leitzinserhöhung noch ein weiterWeg ist, dürften sich die Marktverhältnisse für die Banken langsam bessern.Die Commerzbank zählt zu den potenziell größten Profiteuren einerNormalisierung an der Zinsfront, da die Einnahmen des Instituts relativstark vom Zinsgeschäft geprägt werden. Dementsprechend ist der gestrigeKurssprung nachvollziehbar. Wir hatten schon Ende Mai in unserer letztenAnalyse auf die Chancen hingewiesen, die für die Commerzbank aus einerÄnderung der Geldpolitik resultieren. Nach dem frischen Kaufsignaleignet sich die Aktie nun vor allem für prozyklisch agierende Akteure.