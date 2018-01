Commerzbank: Zinsen als Gewinn-Turbo

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Gestern war ein Konsolidierungstag beim DAX. Davon konnte sich die Aktieder Commerzbank erfolgreich abkoppeln, mit 5,1 Prozent war der WertTagesgewinner. Die Anleger spekulieren auf kräftig steigende Gewinne inder Zukunft. Das Kerngeschäft der Commerzbank gilt als besonderszinssensitiv. Sofern sich die Marktzinsen erhöhen, steigt auch dasMargenpotenzial für das Finanzinstitut.Eine Normalisierung der Zinslandschaft wäre daher ein Gewinnturbo fürdas Unternehmen. Dieses Szenario ist nun deutlich näher gerückt. In denUSA sind die Zinsen für 10-jährige Staatsanleihen zuletzt spürbarangestiegen, eine unmittelbare Reaktion auf die Steuerreform derRegierung Trump. Aber auch hierzulande sieht es besser aus, als eszunächst wirkt. Zwar verharrt die Umlaufrendite noch bei niedrigen 0,3Prozent, sie hat in den letzten drei Jahren aber eine umgedrehteSchulter-Kopf-Schulter ausgebildet.Ein Anstieg über 0,4 Prozent wäre das Signal für eine Trendwende. Dazukönnte es kommen, wenn die EZB aufgrund der mittlerweile hohenWirtschaftsdynamik in der Eurozone ihre Statements zur Zinspolitik zurVorbereitung einer späteren Leitzinserhöhung langsam anpasst. Insgesamthaben sich die Chancen für weiter steigende langfristige Zinsen erhöht,und die Aktie der Commerzbank dürfte einer der größten Profiteure dieserEntwicklung sein.