Commerzbank: Der Worst-Case

Die Aktie der Commerzbank fällt seit Monaten wie ein Stein. Anleger undAnalysten vermissen einen Hoffnungsschimmer für die operativeEntwicklung. Am 7. August wird die Commerzbank die Zahlen für das zweiteQuartal vorlegen. Ob diese aber der Aktie wieder Auftrieb geben können,scheint fraglich. Die Analysten der Deutschen Bank gehen jedenfallsdavon aus, dass das Finanzinstitut den Erwartungen tendenziellhinterherhinkt.Die weiteren Perspektiven hängen auch davon ab, ob das Zinsumfeld wiederfür mehr Rückenwind sorgt. Auch diesbezüglich sieht es eher mau aus.RBC-Analysten haben erst kürzlich darauf verwiesen, dass dieZinserwartungen am Markt zuletzt kontinuierlich zurückgegangen seien unddeswegen auch die Prognosen für die Commerzbank gesenkt. In der Tat istdie Aktie seit Anfang dieses Jahres im Einklang mit der deutschenUmlaufrendite gefallen. Diese bewegt sich jetzt nur noch knapp über derNulllinie.Sollte sich der Konjunkturabschwung in Europa bestätigen, der sichzumindest in den Frühindikatoren der letzten sechs Monate abgezeichnethat, scheint sogar eine Umlaufrendite mit negativem Vorzeichen in dennächsten Monaten wieder möglich. Das wäre für die Commerzbank derWorst-Case, aber so schlimm muss es nicht unbedingt kommen. Rund um 0,1Prozent hat die Umlaufrendite in den letzten anderthalb Jahren immerwieder Unterstützung erfahren, und der generelle Trend zu einersteigenden Inflation spricht eigentlich für höhere Zinsen. Sollte daseintreten, dürfte auch die Commerzbank-Aktie endlich auf Erholungskursgehen.