Commerzbank: Wieviel Einfluss nimmt die Politik?

Der neue Aufsichtsratschef der Commerzbank, Hans-Jörg Vetter, hat sich seit seinem Amtsantritt am 3. August mehrfach mit Vertretern der Bundesregierung getroffen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor. „Der regelmäßige Austausch mit Herrn Vetter und anderen Managern der Commerzbank zeigt, dass sich die Bundesregierung bei der Suche nach einem neuen Vorstandschef und einer neuen Strategie intensiv einmischt“, bewertet Schäffler die Antwort der Bundesregierung.Aus seiner Sicht sei es grundsätzlich richtig, dass sich der Bund als größter Aktionär dafür einsetze, dass die Commerzbank endlich eine neue Führungsspitze und eine neue Strategie bekomme. „Ich würde mir allerdings wünschen, dass der Bund mit offenem Visier agiert und klar kommuniziert, was er von der Commerzbank erwartet“, so Schäffler.Der Umgang der Bundesregierung mit der Commerzbank zeigt, wie problematisch staatliche Beteiligungen an Unternehmen grundsätzlich sind.





Gleichwohl ist der Politiker überzeugt, dass der Bund seine Anteile an der Commerzbank schnellstmöglich verkaufen sollte. „Der Umgang der Bundesregierung mit der Commerzbank zeigt, wie problematisch staatliche Beteiligungen an Unternehmen grundsätzlich sind“, so Schäffler.Das Handelsblatt berichtet unter https://bit.ly/3j142FC