Commerzbank: Widerstandsbereich nicht zu knacken!

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) rutschte am 02.08.19 durch die massive Unterstützungszone um die 6 Euro Marke und löste dadurch ein Verkaufssignal aus (wir hatten berichtet). Dies kam voll zum tragen, die Notierung sackte im Tief bis auf 4,66 Euro ab. Anfang September konnte die Aktie eine Zwischenrallye starten, welche den Kurs wieder bis in den Bereich der 6-Euro Zone führte (blau), der nun jedoch als Widerstand fungiert. Da dieser im ersten Anlauf nicht geknackt werden konnte, befinden wir uns aktuell in einer Konsolidierungsphase, die sich auch heute mit weiteren Abgaben fortsetzt. Am Mittwoch Vormittag notiert die Commerzbank zur Stunde bei 5,62 Euro.

Commerzbank Tageschart

