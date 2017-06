Commerzbank: Wenn die Unterstützung hält, starke Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die charttechnische Unterstützung bei der Commerzbank liegt bei 9,18 Euro und im Tagesverlauf am Freitag wurde ein Test mit einem Tief bei 9,152 Euro unternommen. Die Gegenwehr war noch recht zaghaft und die Lage ist noch nicht ganz geklärt, obwohl man am Ende eine Stabilisierung im Bereich knapp unter 9,30 Euro sehen konnte und dieser Bereich war auch schon am 21.06. und 22.06., wie zuvor am 15.06., ein Hindernis nach unten. Jetzt wird sich zeigen, ob die Bullen noch zur Stelle sind und die Aktie wieder beflügeln können. Der Seitwärtstrend läuft schon seit Anfang Mai in diesem Bereich und man kann auf einen Ausbruch warten. Leider ist noch nicht sicher, in welche Richtung dieser erfolgt.



Der Kursrückgang war durch die Meldung entstanden, dass die Commerzbank in Q2 voraussichtlich einen Verlust ausweisen wird, weil die Rückstellungen für die Kosten des Personalabbaus wahrscheinlich vollständig in diesem Quartal untergebracht werden. Die Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern sind soweit fortgeschritten, dass es zu dieser Buchung kommen wird. Es geht dabei um rund 810 Mio. Euro, die die Bilanz belasten werden; allerdings ist dies der Abschluss der Restrukturierungsmaßnahmen Commerzbank 4.0. Die Jahresprognose sieht im Moment nach einem positiven Konzernabschluss aus. Das Kostensenkungsprogramm durch Personalabbau sollte die Erträge wieder verbessern und wenn die zweitgrößte Bank in Deutschland jetzt von derartigen Rückstellungen entlastet ist, könnte sich der Kurs wieder nach oben begeben. Wir sehen Chancen dafür. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.