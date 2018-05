Commerzbank: Die Unterstützung ist weggebrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank ist Anfang dieses Jahres von einem steilenmittelfristigen Aufwärtstrend in einen ebenso steilen kurzfristigenAbwärtstrend gewechselt. Das liegt vor allem daran, dass sich einezentrale und zuvor positive Determinante ins Gegenteil verkehrt hat. Daserste Quartal 2018 der Commerzbank war nicht richtig schlimm, aberstarke positive Trends sind auch nicht erkennbar.Zwar konnte das Institut die Gesamterträge auf bereinigter Basiszumindest leicht steigern, dafür war das operative Ergebnis erneutdeutlich rückläufig. Vielen Analysten ist das zu wenig. Zuletzt hatKepler Cheuvreux die fehlende Wachstumsdynamik beim Gewinn bemängelt unddie Aktie mit „Reduzieren“ eingestuft. UBS hat den Wert zumindest von„Verkaufen“ auf „Neutral“ hochgestuft – das aber nur, weil dieKursentwicklung in diesem Jahr so schwach war. Das Kursziel wurdenämlich gleichzeitig von 11,60 auf 10,20 Euro abgesenkt.Im letzten Jahr wurden die Ertragsperspektiven der Commerzbank am Marktnoch deutlich positiver gesehen, und das hatte vor allem mit derZinsentwicklung in Deutschland zu tun. Der deutliche Anstieg derUmlaufrendite von September 2016 bis Anfang Februar 2018 nährte dieHoffnung, dass die Zinswende vollzogen wurde und sich dieRahmenbedingungen für die Finanzinstitute nun tendenziell weiterverbessern.Davon hätte insbesondere das zinssensitive Kerngeschäft der Commerzbankprofitiert. Doch in 2018 hat es dann zwei kräftige Abwärtsschübe bei derUmlaufrendite gegeben, die die Aktie der Commerzbank jeweils belastethaben. Die Zinsphantasie ist damit aus dem Titel vorerst entwichen. Werdie Aktie auf dem aktuellen Niveau einsammelt, setzt vor diesemHintergrund darauf, dass sich der Rückgang der Umlaufrendite in denletzten drei Monaten letztlich als Korrektur in einem neuenAufwärtstrend erweist. Denn dann würde an der Börse mit hoherWahrscheinlichkeit auch die Commerzbank wiederentdeckt.