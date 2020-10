Commerzbank: Unterstützung hat gehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) rutschte am 14.09.20 unter die mittelfristige Aufwärtstrendgerade (blauer Kreis im Chart) und löste damit eine Abwärtsbewegung aus. Diese führte bis zur Unterstützung an der 4 Euro Marke, ehe hier wieder verstärkt Käufernachfrage festzustellen war.



In der Folge konnte sich die Aktie an dieser Zone stabilisieren und in der letzten Handelswoche eine Gegenbewegung einleiten, welche auch zum Start in die neue Börsenwoche fortgesetzt wird. Am heutigen Dienstag kann die Notierung gleich vom Start weg weiter zulegen. Aktuell steht die Commerzbank bei 4,45 Euro. Potentielle Longpositionen, welche an der Unterstützung bei 4 Euro eröffnet wurden, würden wir schrittweise mit einem StopLoss nach oben absichern.

Commerzbank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.