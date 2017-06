Commerzbank: Dem Trend folgen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

ie Commerzbank-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend. Nun bildete sich ein Dreieck. Mit einem Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 10 Euro und Fälligkeit im Juni nächsten Jahres kann sich bei steigenden Notierungen eine Chance von mehr als 100 Prozent ergeben. Im Update: Amazon.

Seit Ende September befindet sich die Aktie der Commerzbank in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 8,40 und 10,20 Euro beschrieben werden kann. Seit dem Sprung Ende April bewegten sich die Notierungen in ein Dreieck hinein, das auf der Oberseite von einer fallenden Gerade vorheriger Hochs um 9,60 Euro und auf der Unterseite von einer ansteigenden Unterstützung um 9,30 Euro gebildet wird. Ein Ausbruch aus dieser Formation nach oben und über das zuletzt Mitte Mai erreichte Hoch bei 9,80 Euro könnte die aktuelle Richtung bestätigen und für weiter steigende Notierungen stehen. Die Schweizer Großbank UBS hob die Aktie der Commerzbank zuletzt in ihrer jüngsten Bewertung von Verkaufen auf Kaufen um mehrere Stufen an und erhöhte zudem ihr Kursziel von 6,50 auf 11,50 Euro. Der dort zuständige Analyst argumentierte das mit einer bis 2020 möglichen Eigenkapitalrendite von sechs Prozent. Die Ertragsprognose erhöhte er für den gleichen Zeitraum ebenfalls, und das vor allem auf einer Basis von steigenden Zinsen. Während die Mehrheit der Analysten derzeit neutral zur Aktie steht, wagte sich auch das Analysehaus Kepler Cheuvreux bereits aus der Deckung und formulierte ein Kursziel von 11 Euro. Der Schlüssel zu einer positiven Einschätzung sei für den dort zuständigen Analysten die momentan anspruchslose Bewertung.

Commerzbank (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Call-Optionsschein (WKN CX4N9S) können risikofreudige Anleger, die von einer weiterhin steigenden Commerzbank-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 10 Euro und einer Fälligkeit am 11.06.2018 kann eine Rendite von mehr als 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis Laufzeitende auf 12 Euro steigt. Sollte die Aktie bis dorthin höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 10 Euro notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 1,0 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 10,96 Euro (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus dieser spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie nachhaltig unter 8,76 Euro fallen.