Commerzbank: Treffer 80% in 2 Tagen! Geht der Ausbruch weiter?

Erst am Sonntag hatten wir im Express-Service eine Trading-Idee mit der Commerzbank präsentiert. Die Überschrift des Artikels lautete: „Commerzbank: Wenn die Unterstützung hält, starke Trading-Chance!“ Der von uns genannte Einstiegskurs wurde bereits am Montag geschafft und war wieder einmal „Spitze!“ Am Dienstag ging es mit einem für diese Aktie nicht alltäglichen Sprung nach oben und der Kurs hat im Tagesverlauf sogar den Widerstand bei 9,68 Euro geschafft. Diese Marke wird jetzt für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.



Wir hatten für diesen Trade eine Knockout-Hebel-Zertifikat vorgeschlagen, dass am Dienstag einen Gewinn von mehr als 80% zeigte! Wir beweisen börsentäglich, dass wir mit unseren Trading-Tipps ins Schwarze treffen und wer die Trading-Chancen mit den von uns vorgeschlagenen Zertifikaten nutzt, kann in ganz kurzer Zeit oft richtig absahnen. Wer unserem Börsentipp gefolgt ist, sollte den Gewinn natürlich sehr gut absichern. Es gibt aber durchaus noch eine Chance für Nachzügler. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.