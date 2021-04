Commerzbank: Starker Vorstoß!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Im Vorfeld der nächsten Fed-Zinsentscheidung in den USA zeigt sich das Wertpapier der Commerzbank äußerst stark und versucht den Trendbruch aus der abgelaufenen Handelswoche wieder zu negieren. Nach jetzigem Stand stehen die Aussichten hierauf vergleichsweise gut, wodurch es zu einer klassischen Bärenfalle kommen könnte.

Insgesamt lässt sich seit Jahresanfang und einem Verlaufshoch von 5,95 Euro für die Commerzbank-Aktie ein Abwärtstrend zeichnen, dieser reichte in der abgelaufenen Handelswoche bis auf ein Verlaufstief von 4,70 Euro abwärts. Zeitgleich kam es zu einem Trendbruch auf Wochenschlusskursbasis, diesen versuchen bullische Marktteilnehmer jedoch auszubügeln und treiben das Papier zur Stunde um über drei Prozent voran. Zwar hat sich das Marktumfeld für Bankentitel nicht signifikant verbessert, allerdings muss es an dieser zu keinem größeren Verkaufssignal kommen, wenn man sich den aktuellen Kursverlauf genauer anschaut. Gelingt es der Commerzbank-Aktie über die notwendige Kaufmarke anzusteigen, könnte hieraus ein handfestes Kaufsignal hervorgehen.

Aktie wieder über fünf Euro

Ein schöner Tag macht noch keinen Sommer, der Abwärtstrend bestehend seit Jahresanfang dürfte im weiteren Verlauf noch für Abschläge oder zumindest eine kleine Pause in der Commerzbank-Aktie sorgen. Kaufsignale können daher erst oberhalb von 5,35 Euro für das Papier abgeleitet werden, im Anschluss wären dann Zugewinne an 5,55 sowie 5,95 Euro vorstellbar. Auf mittelfristiger Basis könnte es sogar in den Bereich des EMA 200 sowie den Hochs aus Anfang 2020 zwischen 6,83 und 7,02 Euro weiter rauf gehen. Um nicht von einem nachlassenden Hebel in einem klassischen Optionsschein benachteiligt zu werden, könnte für eine Long-Strategie beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank WKN VP9PW9 zum Einsatz kommen. Bärisch wäre allerdings ein nachhaltiger Wochenschlusskurs unterhalb von 4,70 Euro, Abschläge auf 4,46 Euro und darunter auf sogar 4,30 Euro kämen in diesem Szenario nicht überraschend.

Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank Strategie für steigende Kurse WKN: VP9PW9

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,75 - 3,86 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 13,190 Euro

Basiswert: Commerzbank AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 5,09 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 7,14 Euro Faktor: 8,0

Kurschance: + 85 Prozent Vontobel Zertifikate

