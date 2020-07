Commerzbank: Schäffler fordert Ausstiegsstrategie des Bundes

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Druck auf die Commerzbank ist zuletzt durch die Corona-Krise und den Brandbrief des Großaktionärs Cerberus gestiegen. In der vergangenen Woche dann haben Vorstandschef Martin Zielke und Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann ihren Rücktritt angekündigt. Angesichts dieser Entwicklung fordert FDP-Finanzexperte Frank Schäffler ein Ende des staatlichen Engagements bei der Commerzbank.„Für den Steuerzahler ist wichtig, dass dies nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verlängert wird, sondern endlich eine Strategie für den Ausstieg des Bundes entwickelt wird. Dabei sollte das Risiko für den Steuerzahler nicht durch eine Fusion mit der Deutschen Bank vergrößert werden, sondern ein Investor gesucht werden, der Interesse am deutschen Markt hat. Dies würde auch am ehesten die Arbeitsplätze bei der Commerzbank sichern“, so Schäffler. Generell stehe die Commerzbank schlecht da. Der Aktienkurs sei nur noch ein Schatten seiner selbst.Anscheinend will sich das Bundesfinanzministerium nicht selbst die Finger schmutzig machen, sondern schickt den Finanzinvestor Cerberus vor.





