Commerzbank: Sagenhafter Knaller! Bis 183% Gewinn in einer Woche [...]

Mit der Trading-Idee auf die Commerzbank haben wir unseren Abonnenten wieder einmal einen Knaller-Treffer geliefert. Um auch die letzten Leser noch zu überzeugen, dass sie zu Abonnenten werden, veröffentlichen wir manchmal unsere Originaltexte, der Stellungnahmen, die den Abonnenten vorbehalten sind. Lesen Sie hier unsere Meinung vom letzten Sonntag:



25.06. Meinung der RuMaS Redaktion: Der Einstieg bei der Commerzbank (WKN CBK100) wäre mit viel Mut ab 9,35 Euro mit einer Absicherung bei 9,18 Euro wieder möglich. Die normalerweise geringen Kursausschläge der Aktie bringen ein Zertifikat ins Spiel. Wir schlagen das Knockout-Hebel-Zertifikat der Citigroup (WKN CY3YJE) vor, das einen Hebel von 16,57 bei einem Knockout von 8,7583 Euro hat. Der Spread ist Freitag von 1,85% auf 5,36% gestiegen, wird aber wieder geringer werden. Der Totalverlust (Achtung!) ist nur 5,59% entfernt.





Der Schlusskurs am Freitag, den 23. Juni, lag bei 9,227 Euro und am Montagfrüh startete die Aktie mit 9,386 Euro. Das bedeutet, dass unser Einstiegskurs von 9,35 Euro schon am Montagmorgen erreicht war und wer diesem Einstiegskurs für diesen Börsentipp gefolgt ist, konnte am Donnerstag einen Kurs von 10,58 Euro sehen, was einen Aktiengewinn von 12,7% (Schlusskurs Freitag 10,43 Euro = 11,55%) bedeutet. Das von uns für diesen Trade vorgeschlagene Hebel-Zertifikat stand am Montag zeitgleich bei 0,65 Euro und am Donnerstag gab es ein Hoch bei 1,84 Euro, was einen sagenhaften Gewinn von 183% bedeutet! Zum Schlusskurs von 1,71 Euro am Freitag waren das immer noch 163%!Schon am Dienstag konnten wir einen starken Treffer melden. Die Überschrift lautete: „Commerzbank: Treffer 80% in 2 Tagen! Geht der Ausbruch weiter?“ In diesem Artikel hatten wir u.a. geschrieben: „Wer unserem Börsentipp gefolgt ist, sollte den Gewinn natürlich sehr gut absichern. Es gibt aber durchaus noch eine Chance für Nachzügler.“ In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir den Stoppkurs auf 9,50 Euro gelegt und für Nachzügler einen Einstieg mit einem Schlusskurs von 9,68 Euro vorgeschlagen. Auch dieser Trade liegt mit dem Hebel-Produkt stark in der Gewinnzone. Nach diesem Knaller-Gewinn sollte man natürlich entweder den Gewinn erst einmal kassieren oder ihn sehr gut absichern. Wir lassen uns solche Gewinne ungern wieder wegnehmen. Obwohl die Chartindikatoren noch immer im positiven Bereich sind und die Umsätze im Bereich des Jahreshochs liegen, muss man nach dem Kursanstieg natürlich mit Gewinnmitnahmen rechnen. Von welchem Einstiegskurs wir ausgehen würden und welches Hebel-Produkt für einen Trade nach unserer Meinung geeignet erscheint, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren