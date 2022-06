Commerzbank: Rette sich wer kann?

Die Ausverkaufsstimmung an den Börsen macht auch vor der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nicht halt!



Nachdem das Wertpapier noch Anfang letzter Woche bei 8,50 Euro notierte, ging es innerhalb weniger Börsensitzungen rapide bergab. Am vergangenen Freitag kam es dann zu einem heftigen Abverkauf (siehe lange rote Kerze im Chart). Im Zuge dessen wurde auch die StopMarke bei 7,90 Euro unterschritten, Longpositionen sollten damit glattgestellt sein. Auch am heutigen Montag hält der Negativtrend weiter an: Die Aktie startete erneut mit einer Kurslücke nach unten und notiert aktuell bei 7,56 Euro. Wir beobachten das Geschehen von der Seitenlinie und halten "die Füße still"!

Commerzbank Tageschart

Finanztrends Video zu Commerzbank



