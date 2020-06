Commerzbank: Nächste Welle rollt

Wertpapiere des zweitgrößten deutschen Geldinstitutes Commerzbank partizipiert ebenfalls an der Erholung der Finanzmärkte und weist gewissen Nachholbedarf auf. Darüber hinaus wurde die Mitte Mai gestartete Aufwärtsbewegung nach technischem Zählalgorithmus noch nicht vollständig umgesetzt und bietet weitere Anstiegschancen.

Die Commerzbank-Aktie wurde zu Beginn dieses Jahres und insbesondere durch die Corona-Pandemie ungespitzt in den Boden gerammt, ein Verlaufstief um 2,80 Euro war Mitte März die Folge. In den folgenden Wochen konnte sich das Papier jedoch in diesem Bereich stabilisieren und einen Doppelboden ausbilden. Zudem gelang es über die notwendige Triggermarke von 3,86 Euro zuzulegen und damit den Boden zu aktivieren. Seit gut drei Wochen läuft nun eine steile Erholungsbewegung, die sich bislang aber in einer zweiteiligen Wellenbewegung präsentiert und dadurch noch eine dritte und finale Welle aussteht. Genau diese Annahme bietet noch genügend Raum auf der Oberseite aktiv zu werden und überdurchschnittlich von einem weiteren Anstieg der Commerzbank zu profitieren.

Erfolgreicher Wochenauftakt

Bleibt es bei der aktuell vorliegenden Kursdynamik in der Commerzbank-Aktie, könnte das Wertpapier oberhalb von 4,50 Euro weiter in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts verlaufend bei 4,88 Euro zulegen, darüber an den finalen Zielbereich um glatt 5,00 Euro. Damit dürfte die gesamte Erholungsbewegung seit Mitte Mai vollständig umgesetzt werden und bietet auf der Oberseite noch Raum für ein gehebeltes Long-Investment. Als Anlageinstrument kann beispielsweise das mit einem konstanten Hebel von 5,0 ausgestattete Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank WKN MC89V9 zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung kann ebenfalls sehr günstig knapp unterhalb der aktuellen Wochentiefstände angesetzt werden, was das Ausfallrisiko erheblich reduziert. Sollte das Papier der Commerzbank jedoch unter 3,77 Euro abrutschen, würden kurzfristig Bären wieder die Oberhand gewinnen und Abgaben in den Bereich von 3,38 Euro hervorrufen können. Bei einer ausbleibenden Stabilisierung in diesem Bereich müsste die Annahme eins Tests der aktuellen Jahrestiefs bei 2,80 Euro aufgestellt werden.

Commerzbank (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Commerzbank Strategie für steigende Kurse WKN: MC89V9

Typ: Faktor akt. Kurs: 21,84 - 22,01 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 11,28 Euro

Basiswert: Commerzbank AG Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 4,30 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 57,23 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 260 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

