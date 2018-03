Commerzbank: Langsam wird es kritisch!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die zweitgrößte Bank Deutschlands entfernt sich (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) immer mehr von den bisherigen Jahreshochs (13,82 Euro) und notiert am heutigen Montag zum Start in die neue Handelswoche bei nur noch 11,86 Euro. Im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) sehen wir, dass der mittelfristige Aufwärtstrend jetzt doch schön langsam in Gefahr gerät. Dieser verläuft bei aktuell 11,34 Euro und sollte auf keinen Fall unterschritten werden, da sonst die seit Oktober 2016 gültige Trendbewegung gebrochen und mit weiteren Abgaben zu rechnen wäre. Achten Sie deshalb auf diese Linie!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.