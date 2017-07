Commerzbank: Kursziel 24 Euro - nicht utopisch

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank hat den Sprung zurück auf ein zweistelliges Kursniveaugeschafft – erstmals seit Dezember 2015. Trotz der rasanten Rally könntedie Aktie noch erhebliches Potenzial bieten, wenn eine zentrale Annahmegreift. Seit der Finanzkrise 2008/09 hat die Commerzbank mehrereSanierungsrunden durchlaufen, die aktuelle ­– Commerzbank 4.0 – wurde imletzten Jahr gestartet.Der damit verbundene Restrukturierungsaufwand wird voraussichtlichkomplett im zweiten Quartal verbucht und eine Belastung in Höhe von 810Mio. Euro verursachen. Das liegt deutlich unter den zunächst in Aussichtgestellten, 1,1 Mrd. Euro, die hälftig in 2017 und 2018 erfasst werdensollten. Das Positive daran: Die Belastungen sind damit vollständigverarbeitet, in Zukunft wird man dann nur noch die positiven Effektesehen. Die vergangenen Jahre und Strategiewechsel haben indes schongezeigt, dass die Bank gegen ein widriges Umfeld kaum anarbeiten kann.Doch gerade diesbezüglich ist nun Besserung in Sicht. Die EZB hatvorsichtig eine Wende in der Geldpolitik angedeutet, die Marktzinsensteigen bereits.Die Kurserholung der Commerzbank-Aktie kann als Wette daraufinterpretiert werden, dass sich die Marktbedingungen für Bankenperspektivisch normalisieren. Die Analysten kommen da noch nicht ganzhinterher, viele Kursziele bewegen sich noch im einstelligen Bereich,der Konsens liegt noch unter 9 Euro. Dabei sind ganz andere Werte fürdie Commerzbank denkbar. Wenn sich die Rahmenbedingungen so verbessern,dass die zweitgrößte deutsche Privatbank nach der laufendenRestrukturierung endlich wieder ihre Kapitalkosten verdienen kann,sollte sie an der Börse zumindest mit dem Buchwert bewertet werden. Undder liegt bei 29,8 Mrd. Euro, was umgerechnet rund 24 Euro je Aktieentspricht. Noch ist das Zukunftsmusik, doch perspektivisch ist diesesSzenario durchaus möglich – wenn die EZB die Normalisierung entschlossenanpackt.