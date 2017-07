Commerzbank – Kursrally hat einen bestimmten Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Egmond Haidt hat es in unseren Webinaren –– gepredigt über Wochen und Monate – wenn die Bundesanleihe steigt, muss man die Commerzbank haben. Sie ist der Player steigender Zinsen. Daraus erklärt sich, warum auch unsere Knock-outs laufen, auch der Discount-Call ist gerannt, ihn muss man ersetzen durch einen neuen mit WKN PR1PJG . Auf der Inliner-Seite wäre dieein Papier für eine Bremsung des Zinsanstiegs, der jetzt nach Phase eins einsetzen könnte. Denn die Rendite deutscher Staatspapiere mit zehnjähriger Laufzeit ist am Donnerstag erstmals seit Januar 2016 über 0,5 Prozent geklettert.

Bereits seit gut einer Woche legt die Verzinsung von Bundesanleihen im Handel fast kontinuierlich zu. Grund dafür sind jüngste Aussagen des Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), die an den Finanzmärkten die Erwartung einer baldigen Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe bestärkt haben, so dpa-afx.

Draghi hatte sich äußerst zuversichtlich zur Wirtschaft im Euroraum geäußert und den jüngsten Rückgang bei der Inflation als vorübergehend bezeichnet. In allen Euro-Ländern mit Ausnahme Griechenlands legten am Donnerstag die Renditen zu. Besonders stark war der Anstieg in Irland. Die Aussicht auf geringere Nachfrage am Rentenmarkt durch eine mögliche Reduzierung der EZB-Wertpapierkäufe lässt die Renditen steigen.

