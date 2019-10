Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 lagen wir in den letzten Monaten vielfach richtig und konnten zuletzt einen Volltreffer von bis zu 375 Prozent melden. Den Abonnenten hatten wir in unserer Stellungnahme mitgeteilt, dass wir spätestens bei 6,00 Euro den Gewinn insbesondere mit dem Hebel-Zertifikat kassieren und die Trading-Kasse füllen würden. Wie man am Kursverlauf erkennen kann, kam unsere Verkaufsempfehlung goldrichtig, denn nach einem Kaufsignal, dass sich als Fehlsignal herausstellte, ging es schnell nach unten.

Jetzt könnte es aus mehreren Gründen wieder spannend werden. Der kurzfristige Abwärtstrend ist bereits gebrochen und jetzt sehen wir gute Chancen, dass die Reise in Richtung Norden wieder beginnt. Die Chartindikatoren zeigen nach oben und auch die Umsätze haben sich wieder etwas verbessert. Was noch fehlt, ist der Sprung über den Widerstand, der bei etwa 5,00 Euro liegt.

Knockout-Hebel-Zertifikat im RuMaS Express-Service!

Wir beschreiben bei den Alternativen zu einem Trade mit einer Aktie das Zertifikat oft als ein Instrument für nervenstarke Anleger oder Trader mit einem Anteil Zockerblut. Das ist wegen des möglichen Totalverlust in der Tat so, aber wir versuchen das Risiko mit geeigneten Einstiegkursen und einem nach unserer Meinung in dem betreffenden Augenblick vertretbaren Abstand zum Totalverlust möglichst einzugrenzen. Trotzdem bleibt das Risiko hoch – aber die Gewinnchance ebenso! Wir haben in den letzten Monaten mit unseren Trading-Ideen im RuMaS Express-Service viele schöne Gewinne melden können, die nicht selten im 50% bis 100% - Bereich gelegen haben und manchmal sogar darüber.

RuMaS Express-Service: Maximum Trading-Tipps!