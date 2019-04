Commerzbank: Die Korrektur hält an!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Der Bankkonzern (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte beginnend ab Februar eine stattliche Frühjahrsrallye hinlegen und kletterte dabei ausgehend von 6,03 Euro bis auf 8,26 Euro im Hoch (am 17.04.). Seither korrigiert die Aktie den Anstieg und kommt auch am heutigen Handelstag erneut deutlich zurück! Am Donnerstag Vormittag notiert die Commerzbank aktuell bei 7,64 Euro. Aus Sicht der Charttechnik wäre aber noch Platz nach unten bis zur roten Aufwärtstrendgeraden, die derzeit bei ca. 7,30 Euro verläuft. Erst bei Break dieser Unterstützung schalten die Börsenampeln wieder auf orange/rot! Offene Longpositionen würden wir deshalb knapp unter dieser Trendgeraden mit einem StopLoss absichern.

Commerzbank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.