Commerzbank: Kommt der Ausbruch nach oben?

Rund 60 Prozent an Marktkapitalisierung hat die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) im Zuge der Coronakrise bereits verloren! Im Bereich um die 3 Euro Marke hat sich in den letzten Handelswochen aber eine massive Unterstützung ausgebildet, welche den weiteren Kursverfall bremst. Aus Sicht der Charttechnik befindet sich die Aktie in einer Keilformation, die nun kurz vor der Auflösung steht. Sollte diese nach oben ausfallen, sehen wir im ersten Step Potential bis 4,20 Euro. Wir würden hier aber ein klares Ausbruchssignal abwarten! Zum Wochenschluß notiert die Commerzbank bei aktuell 3,07 Euro.

Commerzbank Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.