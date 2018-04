Commerzbank: Keine Rettung in Sicht

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank zählt zu den großen Verlierern der Marktkorrektur indiesem Jahr, vom Hoch im Januar hat die Aktie bereits ein Viertel ihresWertes verloren. Zweifel an der Strategie werden laut, aber ein Faktorschmerzt noch mehr. Die Commerzbank will zu einem modernen digitalenFinanzinstitut werden, auch, um die Kosten deutlich zu senken. Offiziellgeht es in großen Schritten voran, doch ein aktueller Bericht derWirtschaftswoche fällt eher skeptisch aus.Die Transformation soll angesichts einer Vielzahl von veraltetenEinzellösungen sehr komplex sein und viele Probleme verursachen. ImSeptember will der Arbeitnehmerflügel im Aufsichtsrat daher offenbaralternative Optionen präsentieren. Von dieser Seite droht im laufendenJahr eventuell ein enttäuschender Newsflow, aber das dürfte nicht derHauptgrund für den jüngsten Kurssturz der Commerzbank darstellen.Richtig bergab ging es mit der Aktie erst seit Mitte Februar und damitjust in dem Moment, als die deutsche Umlaufrendite nach dem zuvorstarken Abstieg wieder absackte. Vom Jahreshoch bei 0,55 Prozent ist sieinzwischen wieder auf 0,31 Prozent zurückgefallen. Dabei braucht dieCommerzbank dringend ein höheres Marktzinsniveau. Kepler Cheuvreux hatin einer aktuellen Analyse berechnet, dass ein Zinsanstieg um 100Basispunkte notwendig ist, damit die Commerzbank ihre Renditeziele in2019 erfüllen kann.Das scheint im Moment weit entfernt. Daher muss die Aktie zunächsteinmal einen Boden finden, der aktuell noch nicht absehbar ist.Eventuell bietet die Unterstützung bei knapp 10 Euro eine ersteMöglichkeit. Eine größere Comebackchance hat die Commerzbank aber erst,wenn der Zinstrend wieder nach oben dreht.