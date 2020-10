Commerzbank: Jetzt kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In unserer Analyse vom 06.10.20 Commerzbank: Unterstützung hat gehalten! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) berichtet. Ausgehend von der Unterstützungszone bei der 4 Euro Marke konnte der Kurs im Hoch bis auf 4,82 Euro klettern, ein Zugewinn von rund 20 Prozent innerhalb von nur 2 Handelswochen! Nach den letzten schwachen Börsensitzungen rutschte das Wertpapier nun wieder an unsere Supportlinie bei 4 Euro ab (siehe Chart), sodaß sich hier jetzt erneut wieder ein Trade in Longrichtung anbieten könnte. Wir warten dabei aber erst auf ein klares Umkehrsignal, bevor wir uns neu engagieren. Aktuell steht die Commerzbank bei 4,02 Euro.





Commerzbank Tageschart

