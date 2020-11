Commerzbank: Jetzt eng absichern! Chartcheck

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Aus charttechnischer Sicht bot sich bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in den letzten Handelswochen immer wieder die Gelegenheit, an der wichtigen Unterstützung um die 4 Euro Marke eine Longposition zu eröffnen (wir hatten hier mehrfach berichtet).



Auch am 09.11. wurde mit Überschreiten des Vortageshochs (blauer Kreis) ein neues Kaufsignal generiert. Dieses konnte bis dato deutliche Zugewinne verzeichnen, in der Spitze kletterte die Aktie gestern im Hoch bis auf 5,21 Euro, was einer Performance von rund 25% innerhalb von nur 8 Handelstagen entspricht. Wir würden jetzt aufgelaufene Gewinne eng absichern und den StopLoss auf 4,93 Euro nachziehen. Aktuell notiert die Commerzbank bei 5,10 Euro.

Commerzbank Tageschart

