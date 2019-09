Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am 08. August hatten wir Sie mit folgendem Bericht über die Chance bei Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 in Kenntnis gesetzt: „Commerzbank: Wir sehen für mutige Trader ein „strong buy“! Als Abonnent konnten Sie lesen: „Wir denken, dass der Kursabschlag seit dem 25. Juli mit einem Hoch bei 6,746 Euro sehr brutal ausgefallen ist und gehen davon aus, dass sich die Aktie wieder erholt. Die psychologisch wichtige Marke liegt bei der Commerzbank bei 5,00 Euro, aber im Tagesverlauf am Donnerstag ist die Aktie mit einem Tief bei 5,179 Euro nach oben abgedreht.

Wir denken, dass die Bullen jetzt wieder zur Stelle sind und die Aktie wieder beflügeln können. Die überdurchschnittlichen Umsätze zeigen ein hohes Interesse und man kann davon ausgehen, dass auch Großinvestoren wieder eingestiegen sind. Der Bereich um 5,00 Euro war bereits im August 2016 der Punkt für eine starke Gegenbewegung. Seit dem 07. August gibt es 10 Analystenmeinungen für die Commerzbank. Die Experten sehen einen Kurs für die Commerzbank um 6,50 Euro bis 9,60 Euro als realistisch an. Zudem ist die Aktie derzeit günstig bewertet, was sich auch an einem geschätzten KGV von 8,2581 zeigt.“

Es hat ein paar Tage gedauert, bis unsere Trading-Idee gestartet wurde. Aber auch dieser Trade hat sich zu einem Super-Knaller entwickelt und wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat reingegangen ist, konnte bis Donnerstag etwa 170 Prozent Gewinn sehen. Für Nachzügler hatten wir zwei weitere Einstiegskurse genannt und auch diese Trades liegen bereits schön in der Gewinnzone. Bisher hat sich die Aktie erwartungsgemäß entwickelt. Der charttechnische Widerstand liegt bei etwa 5,50 Euro und wenn der geschafft wird, kann es munter weiter nach oben gehen. Auch Momentum und RSI haben sich in den positiven Bereich begeben und jetzt wird es spannend, ob es zu einem Turnaround kommt.

