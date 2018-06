Commerzbank mit Gütesiegel für Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bei 10 kaufen, bei 30 verkaufen – diese recht simple These haben wir in unserer Finanzmarktrunde in den letzten fünf Jahren immer wieder erklärt. Denn sie funktioniert bei Lufthansa, deshalb empfehlen wir aktuell nur Seitwärtspapiere wie Aktienanleihen VL7KEF und Discounter (ST1VZ7), maximal einen Discount-Call (PR57MG). Die Commerzbank sieht das anders: Sie hat die Einstufung für Lufthansa auf “Buy” mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den kommenden Monaten mit steigenden Durchschnittserlösen rechne, sei mit Blick auf die bisherige Prognose des Vorstands erfreulich, schrieb Analyst Malte Schulz. Die Lufthansa hatte bisher steigende Durchschnittserlöse im ersten Halbjahr und eine anschließend stabile Entwicklung in Aussicht gestellt. Schulz sieht sich für 2018 in seiner Einschätzung eines operativen Gewinns (bereinigtes Ebit) über dem Vorjahreswert von 2,97 Milliarden Euro bestätigt. Die Fluggesellschaft gehe indes bisher von einem leichten Rückgang aus. DAX fehlt die Power für ein klares Signal der Stärke

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Ölpreis geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 08.06.2018:

DAX-Tageschart:

STEIGEND Fallend WKN DS0DFK CQ397U Basispreis 11.750 13.100 Knock-out-Level 11.750 13.100 Laufzeit 28.06.2018 21.09.2018

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM9S2H DM85NW Basispreis 2.520 3000 Knock-out-Level 2.520 3000 Laufzeit 29.06.2018 30.04.2018

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CQ38QF CQ38RB Basispreis 1250 1420 Knock-out-Level 1250 1420 Laufzeit 27.06.2018 27.06.2018

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN HW9F3H HW9F5G Basispreis 1,15 1,31 Knock-out-Level 1,15 1,31 Laufzeit 28.09.2018 28.09.2018

Trading-Ideen EUR/USD

STEIGEND Fallend WKN DM9UNB DM9URG Basispreis 60,25 70,25 Knock-out-Level 60,25 70,25 Laufzeit 24.05.2018 24.05.2018

