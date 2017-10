Commerzbank – Goldman wirft Schatten voraus

Am Dienstag öffnete man bei Goldman Sachs die Bücher und enttäuschte insbesondere im Handelsgeschäft. Die Analysten überprüfen daher ihre Einschätzungen zu den Banken. Bei der UBS kassierte man die Einschätzung zur Commerzbank und stuft die Aktie auf “neutral” mit geringem weiteren Aufwärtspotential im Kursziel. Wir empfehlen angesichts der bisherigen Rally und dem Kursgewinn von 50 Prozent seit Jahresbeginn weiterhin Seitwärtsprodukte mit Puffer wie den Inliner HW3KPK oder für Bullen den Discount-Call PR1PJG. Gerne vormerken: Um 18.00 Uhr werden wir in der Finanzmarktrunde den Markt in einer großen Teamrunde diskutieren.

Analyst Daniele Brupbacher rechnet mit eher schwachen Resultaten für das zweite Quartal, über das die Commerzbank am 2. August berichtet. Er begründete das mit einer vermutlich eher tristen Ertragsentwicklung. Daher dürften die Aktien rund um die Quartalsberichtserstattung schwächeln, glaubt Brupbacher. Er kassierte seine Kaufempfehlung und stufte die Aktien bei einem unveränderten Kursziel von 11,50 Euro auf “Neutral” ab.

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche

DAX: Macron-Lücke rückt wieder näher – Euro am Wendepunkt?

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 19.07.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Posted in: Chart-Show