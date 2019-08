Commerzbank: Gehen jetzt die Lichter aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bei der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) scheint es nun aber wirklich zappenduster zu werden. Nachdem zum Ende der vergangenen Handelswoche die wichtige Unterstützung im Bereich der 6 Euro Zone nicht gehalten werden konnte (siehe Chart), hat sich die Situation in den letzten Börsensitzungen nochmal dramatisch verschlechtert. Die Aktie befindet sich im freien Fall und taumelt nun heute neuen Allzeit-Tiefs entgegen. Nach einer Eröffnung bei 5,30 Euro rutscht der Kurs im Anschluß bis auf 5,18 Euro ab, kann sich aktuell aber wieder bis auf 5,26 Euro erholen. Derzeit sind keinerlei Tendenzen einer Bodenbildung oder gar Trendwende erkennbar, weshalb wir das Wertpapier nicht einmal "mit der Kneifzange" anfassen würden.

Commerzbank Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.