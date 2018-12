Commerzbank: Es wird immer dramatischer!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nachdem der Commerzbank Kurs (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) den wichtigen Unterstützungsbereich um die 8 Euro Marke Ende November nicht halten konnte, kennt die Notierung nur einen Weg: Nach unten!! In den letzten vier Handelstagen gab das Wertpapier von 7,25 Euro bis auf heute im Tief 6,19 Euro ab, ein Ende der Talfahrt ist hier leider charttechnisch weit und breit noch nicht in Sicht. Es lohnt sich einfach nicht ins fallende Messer zu greifen, da Zwischenerholungen wieder sofort abverkauft werden. Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste, warten aber auf ganz klare Umkehrsignale.

Commerzbank Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.