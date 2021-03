Commerzbank: Drohen jetzt größere Kursverluste?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) befindet sich seit Mitte 2020 in einer Aufwärtsbewegung.



Im großen Chartbild (Wochenchart) ist diese deutlich erkennbar. Dabei konnten bis dato aber die letzten Hochs aus Ende Januar bei 5,96 Euro nicht mehr überboten werden, sodaß sich nun ein "Rounding Top" auszubilden droht (siehe Chart unten). Vervollständigen würde sich dieses bei unterschreiten der 5 Euro Marke, was dann zu weiteren Verlusten führen dürfte, aktuell notiert die Commerzbank bei 5,17 Euro.





Commerzbank Wochenchart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.