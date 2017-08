Commerzbank: Dreht der Kurs jetzt wieder nach oben?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte in den letzten beiden Handelswochen eine kräftige Zwischenrallye an den Tag legen. Dabei kletterte die Notierung von 10,77 Euro bis auf 11,73 Euro nach oben. In dieser Woche erfolgt nun die Korrektur auf diesen Anstieg, welche heute jetzt wieder die Unterstützung bei 11 Euro erreicht (siehe Chart). Hier besteht die Gelegenheit auf eine neue Aufwärtsbewegung, dazu sind aber klare Umkehrsignale unerlässlich. Ein Stop für einen potentiellen Longtrade bietet sich knapp unter dem letzten Tief bei 10,76 Euro an.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.