Commerzbank, Deutsche Bank, Lufthansa – Korrektur mit Ansage

Die Volatilität hat sich erneut als ausgezeichneter Signalgeber gezeigt. Wir hatten am Dienstag nach Börseneröffnung auf die niedrige Vola hingewiesen. Der VDAX fiel kurzzeitig unter 12, ein auch langfristig extrem niedriges Niveau. Diese Sorglosigkeit bedeutet gleichzeitig häufig einen Wendepunkt, der sich in fallenden Kursen zeigt. Wir hatten daher den Optionsschein (SC0KXA), Knock-Out DM13VD und Discount-Put HW2TK1 empfohlen.

Wer uns gefolgt ist, kann nun nach 200 Punkten Gewinn Teilgewinne einstreichen. Der DAX fällt zurück auf die 12.700er Marke. DAX-Aktien verlieren auf breiter Front. Am schwächsten notieren die Aktien der Commerzbank, Deutschen Bank und Lufthansa. Die Banken sind ein Thema der Finanzmarktrunde. Mittelfristig rechnen wir beim DAX mit einer deutlichen Korrektur im Sommer, dennoch könnte sich die Seitwärtsphase noch einige Wochen fortsetzen. Wir schauen uns am Mittwoch um 18.00 Uhr in der Finanzmarktrunde genau an, wie es dem DAX in den Sommermonaten ergehen könnte. Anmeldung hier.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 21.06.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Posted in: Chart-Show