Commerzbank: Deutlicher Einbruch!

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte ausgehend vom letzten Zwischentief vom 24.02.17 bei 6,96 Euro eine schöne Frühjahrsrallye starten, welche in der Spitze bis auf 9,08 Euro am 29.03.17 hochlaufen konnte. Trader, die bei dieser Bewegung mit im Boot waren, konnten mit einem nachgezogenen StopLoss mehrfach aufgelaufene Gewinne absichern. In der letzten Handelswoche kam die Aktie dann jedoch deutlicher zurück und rutschte am vergangenen Freitag unter dem nachgezogen SL bei 8,35 Euro. Somit wurde eine Verkaufsorder generiert und die Position mit schönem Gewinn glattgestellt. Wir belassen die Commerzbank weiter auf unserer Beobachtungsliste und halten noch neuen Signalen Ausschau!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.