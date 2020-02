Commerzbank: Da geht die Post ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit der Commerzbank wurde am Freitag neben der Deutschen Bank ein weiterer Bankwert an der Börse Stuttgart sehr stark gehandelt. Das Frankfurter Geldinstitut vermeldete am Donnerstag die Ergebnisse für das vorangegangene Geschäftsjahr. Die Anleger scheinen die Ergebnisse und die Aussagen auf der gestrigen Bilanzpressekonferenz positiv aufzunehmen. Die Aktie notierte zum Wochenschluß hin deutlich höher bei 6,61 Euro. Zu Wochenbeginn notierte die Aktie noch bei 5,74 Euro.

