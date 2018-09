Commerzbank: DAX-Abschied als Schnäppchenchance?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Die Aktie der Commerzbank ist nach den starken Kursverlusten der letztenJahre und Monate der designierte Kandidat für den DAX-Rauswurf. Darauskönnte eine interessante Spekulationschance resultieren.Die Commerzbank hat die Wende bislang nicht geschafft. Im operativenGeschäft sind keine klaren Aufwärtstrends zu erkennen – eher imGegenteil, Margendruck prägt das Bild. Die zwischenzeitliche Hoffnung,dass eine Zinswende in Europa der Bank zu Hilfe kommt, ist nach demdeutlichen Rückgang der langfristigen Zinsen in Deutschland seit demFebruar vorerst auch der Boden entzogen.Analysten blicken daher sehr skeptisch auf den Titel, 85 Prozent dercovernden Institute stufen die Aktie der Commerzbank als Haltepositionoder sogar als Verkauf ein. Eines ist allerdings bemerkenswert: Dasdurchschnittliche Kursziel wird trotzdem knapp über 10 Euro oder rund 25Prozent über der aktuellen Notierung gesehen.Das deutet auch an, dass schon viel Negatives in der Aktie eingepreistist. Jetzt wird es spannend zu sehen, ob der mutmaßlich anstehendeDAX-Rauswurf noch einmal einen Kursrutsch auslöst und damit dieUnterstützung rund um 8 Euro knackt.Das könnte dann der finale Sell-off des im Februar gestartetenkurzfristigen Abwärtstrends sein. Risikobereite antizyklische Anlegerkönnen in diesem Fall versuchen, mit Abgreiflimits zum Zuge zu kommen.