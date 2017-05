Commerzbank: Der Chart lügt nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) konnte im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) Ende November 2016 den mittelfristig gültigen Abwärtstrend (rot) nach oben überwinden und damit ein großes Kaufsignal erzeugen (wir hatten berichtet). Dieses zeigt weiterhin "Wirkung"! In den letzten beiden Handelswochen konnte noch einmal der Turbo eingeschaltet und so aktuell Kurse bei 9,50 Euro erzielt werden. Anleger, die bei diesem Trade weiterhin im Boot sitzen, stehen somit bei rund 50 Prozent Kursgewinn innerhalb von nur 6 Monaten. Wir würden diese Gewinne mit einem StopLoss knapp unter das letzte Tief bei 7,82 Euro absichern und diesen schrittweise nach oben nachziehen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.