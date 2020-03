Commerzbank: Chart des Grauens!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Knapp 60 Prozent Minus innerhalb von vier Handelswochen! Blickt man auf den Wochenchart der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) wird die gesamte Panik am Markt sichtbar!



Nachdem die Aktie noch am 23.02.20 für 6,83 Euro gehandelt wurde, geht sie heute im Tief für 2,80 Euro über den Tisch. Wohin dieser beispiellose Absturz noch führen wird, lässt sich derzeit nur schwer analysieren, da auf der Unterseite keinerlei Unterstützungszonen mehr auszumachen sind. Wir halten deshalb weiter "die Füsse still" und bleiben an der Seitenlinie, solange keine klaren Erholungstendenzen erkennbar sind!

Commerzbank Wochenchart

Finanztrends Video zu Commerzbank



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.