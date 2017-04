Commerzbank-Calls mit 135%-Chance bei Kursanstieg auf 10€

Mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 10 Prozent auf bis zu 9,15 Euro führte im frühen Handel des 24.4.17 die Commerzbank-Aktie die Gewinnerliste der DAX-Werte an. Sollte die Aktie nachhaltig oberhalb der 9 Euro-Marke verbleiben, dann eröffnet sich – laut Analyse von www.godmode-trader.de - Steigerungspotenzial auf bis zu 10 Euro.

Setzt die Commerzbank-Aktie im Zuge der aktuellen Feierlaune an den Börsen in den nächsten 2 Wochen ihren Höhenflug auf 10 Euro fort, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 9,20 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis bei 9,20 Euro, Bewertungstag 16.6.17, BV 1, ISIN: DE000MF04Q56, wurde beim Aktienkurs von 9,04 Euro mit 0,39 – 0,41 Euro gehandelt.

Wenn die Commerzbank-Aktie in den nächsten 2 Wochen ihren Höhenflug auf 10 Euro ausweitet, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,95 Euro (+132 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,40 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,40 Euro, BV 1, ISIN: DE000UW812N0, wurde beim Aktienkurs von 9,04 Euro mit 0,67 – 0,68 Euro zum Handel angeboten.

Bei einem Kursanstieg der Commerzbank-Aktie auf 10 Euro wird der Turbo-Call – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – einen inneren Wert von 1,60 Euro (+135 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,0605 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Commerzbank-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,0605 Euro, BV 1, ISIN: DE000DGW7WY0, wurde beim Aktienkurs von 9,04 Euro mit 0,98 – 0,99 Euro quotiert.

Wenn sich der Kurs der Commerzbank-Aktie in nächster Zeit auf 10 Euro erhöht, dann wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,94 Euro (+96 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Commerzbank-Aktien oder von Hebelprodukten auf Commerzbank-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek