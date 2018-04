Commerzbank: Auweia - diese Woche noch einstellig?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In unserer Analyse vom 23.03.18 Commerzbank: Trendbruch! hatten wir bereits auf die charttechnisch heikle Situation der Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hingewiesen und vor weiteren Abgaben gewarnt, sollte der Trendbruch vollzogen werden. Gesagt getan, in der Folge kam und kommt es zu kräftigen Kursverlusten, welche die Commerzbank heute bereits bis an die runde 10 Euro Marke bringt! Sehen wir diese Woche noch einstellige Kurse? Die Wahrscheinlichkeit hierzu ist hoch, aktuell würden wir das Papier nicht mal mit einer Kneifzange anfassen!Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.