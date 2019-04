Commerzbank: Aus der Traum?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Der Abbruch der Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank hat derAktie der Commerzbank einen Dämpfer verpasst. Doch der kurzfristigeAufwärtstrend ist weiter intakt – aus gutem Grund. Die Commerzbank wurdeam Markt im Rahmen der Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank eherwie ein Übernahmekandidat eingestuft, so dass deren Aktionäre im Falleines Zusammenschlusses wertmäßig vermutlich mehr profitiert hätten.Das erklärt den Kursrückschlag für die Aktie der Commerzbank unmittelbarnach der Bekanntgabe des Abbruchs der Gespräche, während das Papier derDeutschen Bank zunächst profitiert hat. Doch der Wind hat sich schnellwieder gedreht. Und das liegt nicht nur daran, dass die Commerzbankoperativ im Moment recht solide dasteht, wie die Analysten der HSBCkürzlich im Rahmen einer Kaufempfehlung für den Titel betont haben.Sondern es bleibt bei der Commerzbank auch die Übernahmephantasieenthalten.Vielleicht ist sie sogar noch größer als zuvor, denn während sich einZusammenschluss mit der Deutschen Bank nur durch eine Realisierung hoherKosteneinsparungen gerechnet hätte – mit entsprechend großenWiderständen von den Arbeitnehmervertretern – könnte ein Kauf durch eingroßes europäisches Institut sogar eine Wachstumsinitiative für dendeutschen Markt darstellen. Zwar merken die Analysten von RBC an, dasspotenzielle Interessenten wie ING oder Unicredit keine Eile haben, aberfür die Aktie ist es schon positiv, dass die Übernahmephantasie weiterbrodelt – und ab und an wieder hochkochen könnte.