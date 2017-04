Commerzbank: Anleihetausch Tier-2 Anleihe

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Umsätze von mehr als 2,7 Millionen Euro verzeichnete die bis 30.03.2027 laufende Tier-2 Anleihe der Commerzbank (WKN: CZ40LW). Aktuell notiert das mit einem Kupon von 4,00 Prozent ausgestattete Papier bei 105,20 und rentiert damit bei 3,77 Prozent. Der nachrangige Bond wird von Standard & Poor’s mit BBB- bewertet.Anlegern liegt ein Umtauschangebot der am 22.03.2019 endfälligen nachrangigen Commerzbank-Anleihe in die bis 30.03.2027 laufende und mit einem Kupon von 4,0 Prozent ausgestatteten Tier-2 Anleihe (WKN: CB40L3) der Commerzbank vor. Diese wird in den nachrangigen Titel mit der WKN CZ40LW übergehen.