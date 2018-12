Commerzbank: Allzeittief?

Folgt die Aktie der Commerzbank nun dem Papier der Deutschen Bank? Jenes erreichte in der vergangenen Woche ein neues Allzeittief. Mit einem Open End Turbo Short auf eine fallende Commerzbank-Aktie könnte sich jetzt eine Trading-Chance von 125 Prozent ergeben.

Die Commerzbank nahm zuletzt laut einem Zeitungsbericht Abstand von einer Beteiligung an der Nord-LB. Das Frankfurter Institut wollte kein verbindliches Angebot mehr für die Hannoveraner Landesbank abgeben, berichtete das Handelsblatt in der letzten Woche. Mehrere Teile der Nord-LB seien nicht attraktiv genug. Deshalb kam die Commerzbank in der Summe zum Ergebnis, den laufenden Umbauprozess der Bank weiter voranzutreiben und diesen nicht durch eine Übernahme der Nord-LB zu verkomplizieren.

Keine Nord-LB-Expansion

Seit mehr als zwei Jahren befindet sich die Commerzbank im eigenen Umbau. Die Bank möchte mit ihren Produkten mehr auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Für die ausgegebene Expansionsstrategie könnte der Rückzug beim Bieten um die Nord-LB als Rückschlag gewertet werden, denn ihre ehrgeizigen Ziele bei Neukunden, Umsatz und Gewinn muss die Bank nun selbst erreichen. Die Aktie erreichte in der letzten Woche den tiefsten Stand seit März 2017 und befindet sich auf dem erneuten Weg zurück zum Allzeittief.

Die Hoffnung der Bank, die auf Sparer setzt und zur Eröffnung eines Girokontos eine Prämie von 100 Euro offeriert: Wenn sich die Zinszeiten wieder ändern und die Margen in diesem Bereich steigen, könnte sie davon umso stärker als andere profitieren. Problem nur: Derzeit lässt sich hier kaum ein Geld verdienen. Und im Euroraum steigende Zinsen sind angesichts der Konjunktursorgen nicht in Sicht. Die Ankündigung, dass auch die US-Zinsen nicht so stark wie erwartet steigen könnten, belastete die Aktie, da sie das Konzept in Frage stellt.

Unterstützung gebrochen

Aus technischer Sicht hat die Aktie der Commerzbank ihre zwischen Mai bis November verfolgte Seitwärtsphase mit dem Unterschreiten von 8,00 Euro nachhaltig nach unten verlassen. In der Folge setzten die Notierungen ihre seit Anfang Oktober bestehende Abwärtstendenz, die aktuell zwischen 7,30 und 8,60 Euro beschrieben werden kann, fort. Ziel einer fallenden Commerzbank-Aktie könnte das Tief von Mitte 2016 um 5,00 Euro sein. Um ihre Richtung zu ändern, müsste sie zunächst einmal wieder über 8,00 Euro ansteigen.

Commerzbank (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 7,92 // 7,99 // 8,60 // 8,94 // 9,66 Unterstützungen: 7,54 // 7,30 // 6,96 // 6,21 // 5,16

Mit einem Open End Turbo Short (WKN HX299W) können risikobereite Anleger, die von einer fallenden Commerzbank-Aktie ausgehen, überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 27,1 Prozent. Der Einstieg in die spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Der könnte im Basiswert bei 8,10 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 1,60 Euro. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 5,00 Euro befinden. Für die spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 5,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: HX299W

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,08 - 2,09 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 9,733 Euro

Basiswert: Commerzbank KO-Schwelle: 9,733 Euro

akt. Kurs Basiswert: 7,615 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,70 Euro Hebel: 3,6

Kurschance: + 125 Prozent Quelle: UniCredit

