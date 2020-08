Commerzbank Aktie: Im ersten Anlauf gescheitert!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Nach zwei vergeblichen Anläufen im Juni und Juli gelang es den Bullen bei der Commerzbank-Aktie in der ersten Augusthälfte, einen Anstieg über das Hoch vom 21. Juli bei 4,85 Euro zu vollziehen und bis an die 5,00-Euro-Marke vorzustoßen. Hier wurde am 12. August bei 5,02 Euro ein neues Hoch ausgebildet.

Anschließend nahmen aber zu viele Anleger ihre Gewinne mit. Die Commerzbank-Aktie ging in einen neuen Abwärtstrend über und ermäßigte sich bis auf 4,65 Euro. Mit dem heutigen Tagestief bei 4,63 Euro wird dieses Tief nochmals leicht unterschritten. Die Käufer halten aber dagegen und bemühten sich, den kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen.

Solange dieser allerdings noch intakt ist, muss mit weiteren Abgaben und einem Rückfall auf die 50-Tagelinie gerechnet werden. Sie steigt weiterhin an und verläuft momentan bei 4,44 Euro. Gibt die Commerzbank-Aktie auch den 50-Tagedurchschnitt auf, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Juli bei 4,22 Euro.

Gelingt es den Käufern jedoch, den kurzfristigen Abwärtstrend zu brechen und einen Wiederanstieg über das Hoch vom 8. Juni bei 4,77 Euro zu vollziehen, stellt das Hoch vom 21. Juli bei 4,85 Euro das nächste Ziel dar. Von hier aus können erneut die 5,00-Euro-Marke und das Hoch vom 12. August bei 5,02 Euro ins Visier genommen werden.





