Commerzbank Aktie: Jetzt müssen die Bullen eine Reaktion zeigen!

Die Commerzbank-Aktie benötigte einige Zeit, bis es ihr gelang, die Hürde bei 5,00 Euro signifikant zu überwinden. Im Juni und Juli scheiterte der Kurs bereits bei 4,77 und 4,85. Euro. Auch im August konnte der Widerstand durch die Hochs vom 12. und 31. August bei 5,02 und 5,05 Euro zunächst nur leicht überwunden werden.

Erst im September gelang der Durchbruch. In einer dynamischen Aufwärtsbewegung stieg die Aktie am Freitag bis auf 5,18 Euro an. Am Montag konnte das Hoch zunächst bis auf 5,35 Euro verbessert werden. Die anschließende Konsolidierung hat die Aktie heute im Tief bereits wieder bis auf 4,92 Euro zurückfallen lassen.

Damit sind das Julihoch bei 4,85 Euro und das Junihoch bei 4,77 Euro nun die beiden nächsten Ziele der Bären. Gibt die Commerzbank-Aktie beide Unterstützung auf, sollte mit einem Test des 50-Tagedurchschnitts gerechnet werden. Dieser steigt weiterhin an und verläuft aktuell bei 4,61 Euro. Unterschreitet der Kurs seinen gleitenden Durchschnitt nachhaltig, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 30. Juli bei 4,22 Euro.

Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten die Bullen schnell eine Reaktion zeigen und den Commerzbank-Kurs wieder über die Marke von 5,00 Euro ansteigen lassen. Das nächste Ziel wäre dabei das Hoch vom Montag bei 5,35 Euro. Kann es erreicht und nachhaltig überwunden werden, stellt das im Dezember 2019 bei 5,41 Euro ausgebildete Hoch den nächsten Widerstand dar.





